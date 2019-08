Barcelona assume otimismo por Neymar: 'estamos mais próximos'

Javier Bordás, diretor do Barcelona, atendeu aos veículos de comunicação em sua chegada à Catalunha. Ele se reuniu com o PSG nesta terça-feira (27)

O segue dando passos para tratar de fechar o acordo por Neymar. Os diretores do clube catalão deixaram claro o otimismo de sacramentar a operação antes do fim do mercado da bola, na próxima segunda-feira (2 de setembro).

Javier Bordás, um dos diretores do clube que viajou à para uma reunião com o nesta terça-feira (27), falou com a imprensa na chegada à Catalunha.

"Ainda não há um acordo [por Neymar]. Estamos negociando, estamos mais próximos [de um acordo]", disse na chegada ao Aeroporto de Barcelona, depois da viagem vinda da França.