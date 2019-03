Barcelona, acima do Real Madrid 87 anos depois

Time catalão agora tem 96 vitórias, enquanto os rivais ficam com 95, além de 51 empates no retrospecto geral

O Real Madrid chegou parao clássico com o orgulho ferido e o Barcelona, com vontade de esmagá-lo ainda mais. Além da importância dos três pontos que estavam em jogo no Santiago Bernabéu, o jogo teve relevância no retrospecto dos clássicos. Isso porque, depois de 241 dérbs em competiçõesoficiais, o Barcelona, com o triunfo por 1 a 0 sobre os Merengues neste sábado, passou a frente do rival e chegou a 96 vitórias, contra 95 dos madridistas, além de outros 51 empates.

Desta forma, o Barcelona passou à frente do Real Madrid pela primeira vez nos últimos 87 anos.



(Foto: Getty Images)

O ciclo vencedor foi invertido: tendo em conta que, até 2003, o Barcelona só tinha vencido 13 clássicos no Santiago Bernabéu. No entanto, a partir de2004, os catalães venceram 2 dos 24 clássicos que jogaram como visitantes.

E, nos últimos anos, há um fator determinante: o campo Merengue se tornou, inexplicavelmente, o jardim de Messi.