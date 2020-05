Band vai transmitir a reprise do Corinthians x Palmeiras de 99: clássico da embaixadinha de Edilson

Sem futebol ao vivo, Band confirma retransmissão do título do Corinthians no domingo (10), às 14h (de Brasília)

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus , a TV Bandeirantes, após exibir no último domingo a conquista do bicampeonato mundial do sobre o , em 1993, já decidiu a próxima lembrança que será transmitida para os torcedores.

O duelo escolhido foi a histórica histórica finalíssima do Paulisão de 1999, entre e . O venceu o jogo de ida por 3 a 0 e deixou a missão difícil para o , de Scolari, que tentou, mas não conseguiu sair de um empate por 2 a 2 contra os comandados por Oswaldo de Oliveira.

Desta forma, o torcedor poderá reviver o momento no próximo domingo (10), às 14h (de Brasília).

Veja informações da partida:

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 2 x 2 Corinthians DATA DO JOGO 20 de junho de 1999 DATA DA REPRISE Domingo, 10 de maio de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO DA REPRISE 14h (de Brasília)

Foto: Getty Images

O duelo terá a transmissão da reprise na Band, na TV aberta, com narração e comentários originais.

ESCALAÇÕES E CAMPANHAS

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Palmeiras: Marcos, Arce, Roque Júnior, Cléber e Júnior; Rogério, Zinho, Alex (Agnaldo Liz, depois Galeano) e Evair; Paulo Nunes e Oséas. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Escalação do Corinthians: Maurício, Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho; Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho Carioca; Edílson e Fernando Baiano. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

CAMPANHAS

O antigo formato do privilegiava bastante os quatro grandes do Estado. Corinthians, Palmeiras, e São Paulo não disputavam a primeira fase e chegavam já direto para a segunda.

Os 12 times que chegavam à segunda fase eram divididos em dois grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo iam para a semifinal. São Paulo (39 pontos) e Palmeiras (32) foram os líderes do primeiro grupo. Santos (31 pontos) e Corinthians (26) foram os dois primeiros da outra chave.

Com isso, o Palmeiras enfrentou o Santos, perdeu a primeira partida por 2 a 1, mas fez o mesmo placar na volta, dessa vez favorável para si, e se classificou. Na outra semifinal, o Corinthians goleou o São Paulo por 4 a 0 na ida, e empatou em 1 a 1, na volta.

Assim, o dérbi foi disputado na grande final. O Timão venceu a primeira partida por 3 a 0, enquanto na volta, o Verdão chegou a estar vencendo por 2 a 1, mas tomou o gol de Edílson aos 73 minutos de partida.

Com o clube praticamente garantido como campeão, Edilson começou a fazer embaixadinhas para passar o tempo e provocar, bem em frente ao banco de reservas do Palmeiras. O resultado foi um das mais lembradas brigas de campo já vistas no futebol brasileiro.

Para além disso, Corinthians campeão do Paulistão 1999.