Balotelli, já imaginou? Cinco atacantes europeus que teriam espaço no Flamengo

O Rubro-Negro segue em busca de um centroavante para compor o elenco, e o foco segue no mercado europeu

A ausência de Gabigol fez uma falta tremenda para o , no último domingo (04), na derrota por 3 a 0 para o . Embora o destaque negativo tenha sido o goleiro Diego Alves e o sistema defensivo, a necessidade de trazer mais um centroavante, um pedido feito pelo técnico Jorge Jesus, voltou à tona.

O segue em busca de uma opção para o ataque, e segundo apurado pela Goal , os olhos seguem voltados para a Europa. Nesta segunda-feira, o noticiário esquentou com a publicação do jornalista italiano Gianluca Di Marzio informando que o Flamengo negocia com Mario Balotelli .

Como a janela de transferências internacionais do já se fechou, a única opção para trazer atletas de fora do país é apostar naqueles sem contrato. É o caso justamente de Balotelli, mas também de outros nomes. Confira abaixo alguns atacantes do mercado europeu que estão sem contrato.

Mario Balotelli

O italiano de 28 anos não renovou o seu vínculo com o Olympique de Marseille e é um dos atacantes livres com maior renome. Devido à informação publicada por Di Marzio, a torcida rubro-negra já estuda como o italiano poderia encaixar na equipe de Jorge Jesus.

Atacantes ingleses no mercado

Embora seja um jogador de maior velocidade, o inglês Daniel Sturridge, que teve destaque nas temporadas anteriores do , seria outro nome interessante para o futebol brasileiro – mesmo caso de Danny Welbeck, revelado pelo e que estava no . Outro inglês livre no mercado é o grandalhão Andy Carroll, de 30 anos.

Llorente

Jogador experiente, com passagens por , e , por exemplo, o espanhol Fernando Llorente, de 34 anos, também poderia chegar sem custos.