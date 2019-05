Bale, Isco e James: as principais opções do Real para fazer caixa e contratar reforços

Equipe quer respeitar regras do Fair Play Financeiro e juntar dinheiro para comprar Hazard, Jovic, Mendy e talvez alguma estrela do PSG

O já tem algumas contratações finalizadas, outras bem encaminhadas e também sonhos ainda um pouco distantes.

O time agora busca fazer caixa para que tudo isso se torne realidade sem que o clube seja punido na regra do Fair Play financeiro.

Segundo o jornal Marca, o Real Madrid espera que as vendas de Isco, James Rodríguez e Gareth Bale rendam ao clube o dinheiro necessário para que todos os planos deem certo.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Até agora o Real Madrid tem confirmadas as contratações dos brasileiros Rodrygo (45 milhões de euros) e Eder Militão (50 milhões de euros). Estão próximos o lateral Benjamin Mendy (deve custar em torno de 40 milhões de euros) e os atacantes Luka Jovic (70 milhões de euros) e Eden Hazard (110 milhões de euros).

Além deles o clube ainda quer poder gastar mais de 100 milhões para trazer alguém do nível de Paul Pogba, Neymar oy Kylian Mbappé.

A ideia do Real Madrid é conquistar ao menos 60 milhões de euros com a venda de Isco, 70 milhões com Bale e 65 milhões com James. O mercado para os dois últimos, porém, não parecem tão fáceis: Bale ainda não recebeu propostas e o Bayern não demonstrou interesse em manter James.

Mais artigos abaixo

O time também pode vender outros jogadores, que são mais baratos mas que podem ajudar a bancar as contratações.

Ainda segundo o Marca, o Real Madrid pode vender Keylor Navas, Llorente, Ceballos, Lucas Vásquez, Mariano e acertar a venda em definitivo de Kovacic para o .