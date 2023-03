Bahia x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela terceira rodada; veja como acompanhar na internet

O São Paulo visita o Bahia na tarde desta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBFTV, via elevensports.com.

Após estrear com derrota em clássico, o São Paulo conquistou a sua primeira vitória ao bater o Cruzeiro na rodada seguinte, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo, enquanto o Bahia, com 100% de aproveitamento ao lado do Grêmio, mira a terceira vitória seguida para seguir na briga pelas primeiras posições.

“Nosso objetivo é conseguir a classificação à próxima fase e demos passos importantes até o momento, mas ainda temos muito a conquistar, como um bom resultado nesse jogo. Foi uma grande semana de trabalho e esperamos fazer uma boa partida”, disse Beraldo, zagueiro do São Paulo.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Leandro, Kaiky, Pedro Andrade, João Douglas, Léo Silva, Rodriguinho, Palmberg, William Gomes, Eduardo Brito, Gabriel Maioli.

Bahia sub-20: Ezequiel; Diego, Mina, Nolasco, Xavier; Simioni, Landistayne, João Paulo; Wendell, Valber, Vitinho.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?