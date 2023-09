Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Em duelo direto contra o rebaixamento, equipes entram em campo nesta segunda-feira (18); veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, Bahia e Santos enfrentam na noite desta segunda-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Vasco (1 a 1) e vencer o Coritiba (4 a 2), o Bahia volta a campo busca apenas a vitória para seguir na luta contra o rebaixamento. No momento, ocupa a 15ª posição, com 25 pontos, quatro a mais que o Santos, equipe que abre o Z-4.

"Foco a gente tem que manter, independentemente de quando que a gente vai jogar, 100% sempre para sair dessa situação incômoda. Jogo difícil, a gente sabe, Santos vem de derrota, mas vai tentar ganhar o jogo. Temos consciência do que foi feito esses dias e vamos buscar o triunfo", afirmou Ademir.

Do outro lado, o Santos entra em campo pressionado após a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 (a terceira consecutiva no Brasileirão) e a demissão do técnico Diego Aguirre. Ainda sem treinador, o Peixe será comandado pelo interino Marcelo Fernandes.

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 27 vitórias, contra 19 do Bahia, além de 13 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, o Tricolor Baiano venceu por nos pênaltis por 4 a 3.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Candido; Yago Felipe, Rezende e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Santos

Rodrigo Fernández, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Mendoza, com estiramento na panturrilha direita, são desfalques.

Quando é?