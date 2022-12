Bahia prepara proposta e quer diretor da base do Palmeiras como executivo

João Paulo Sampaio está nas categorias inferiores do Palmeiras desde maio de 2015. Ele é alvo do Grupo City no Bahia

O Bahia definiu um nome para o cargo de diretor de futebol em 2023. Trata-se de João Paulo Sampaio, coordenador das divisões de base do Palmeiras, como soube a GOAL.

Os baianos aguardam a concretização da venda do clube para o Grupo City para enviar uma proposta ao executivo. Ele é tratado como o nome ideal para liderar o futebol da equipe.

Já houve contato da atual gestão do Bahia e de integrantes da cúpula do City com o profissional. Ele ainda não abriu conversas para deixar a Academia de Futebol, mas está disposto a assumir um novo desafio. O executivo pensa em trabalhar no futebol profissional novamente.

João Paulo Sampaio é coordenador das categorias de base do Palmeiras desde maio de 2015. Antes disso, teve experiências em gestão esportiva no Vitória. Ele coordenou a base do clube baiano entre 2009 e 2014. Em 2015, antes de se transferir para o Verdão, foi executivo de futebol no Barradão.

Sem perspectivas para assumir o futebol profissional do Palmeiras — Anderson Barros terá o contrato renovado pela presidente Leila Pereira —, João Paulo Sampaio pode deixar o clube. A possibilidade de trabalhar com um orçamento elevado e no futebol profissional são fatores que o Bahia utiliza como atrativos para tirá-lo da Academia de Futebol.