Bahia x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Bahia e Grêmio se enfrentam neste sábado (25), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela q quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Bahia no YouTube.

No meio da tabela, com quatro pontos, o Bahia busca a recuperação após a derrota para o Palmeiras por 3 a 0 na última rodada, enquanto o Grêmio, com sete pontos, venceu o Ceará por 3 a 0, e agora busca o primeiro triunfo fora de casa no torneio.

Prováveis escalações

Grêmio feminino: Iasmin Paixão; Mónica Ramos, Tuani e Pati Maldaner; Laís Giacomel, Jéssica Peña, Caty e Natane; Shashá, Raquel Fernandes (Rafa Levis) e Cássia.

Bahia feminino: Maike; Dan, Thayná, Tchula e Sorriso; Jordana, Fabi Ramos e Vilma (Flavia Pissaia); Ellen (Ary), Juliana e Nathane.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?