Bahia e Anderson Martins rescindem contrato

Zagueiro e clube encerram antecipadamente vínculo válido até dezembro. Jogador está livre no mercado

Bahia e Anderson Martins acertaram nesta terça-feira (25) a rescisão de contrato do zagueiro de 33 anos. A saída estava encaminhada desde o fim de abril. Agora, ele busca um novo clube.

"Foi legal. Resolvemos de forma amigável e boa para todos. Agora é procurar um novo caminho. Queria ter ajudado mais, mas as condições e coisas que não controlamos, como lesões, impediram. É seguir a vida", disse Anderson Martins, em contato com a Goal.

A conversa para a saída antecipada do atleta foi iniciada em fevereiro, em meio à reta final do Brasileirão, motivo pelo qual o acordo acabou sendo adiado. Agora, a rescisão foi sacramentada e o atleta está livre no mercado da bola.

Anderson Martins se transferiu ao Bahia em setembro, depois de rescindir com o São Paulo. Ele teve lesões musculares durante a trajetória no clube baiano. No total, o zagueiro fez dez jogos e um gol pelo Bahia, no dia 6 de janeiro, quando o time perdeu por 2 a 1 para o Grêmio. Foi sua última partida pela equipe baiana.