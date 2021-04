Bahia e Anderson Martins encaminham rescisão contratual

Clube e zagueiro de 33 anos conversam de forma avançada para encerrar antecipadamente vínculo válido até dezembro

O Bahia e Anderson Martins encaminharam a rescisão contratual do vínculo do zagueiro, que corria até dezembro deste ano. A informação da provável saída do defensor foi publicada pelo "Bahia Notícias" e confirmada pela Goal.

A conversa para a saída antecipada de Anderson Martins foi iniciada em fevereiro, em meio à reta final do Brasileirão, motivo pelo qual o acordo acabou sendo adiado. Agora, a rescisão está próxima e pode ser fechada ainda nesta semana. Embora haja sondagens, seu futuro é incerto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta terça-feira (20), ao ser questionado sobre a provável saída do defensor do Bahia, o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, comentou a respeito do jogador em uma entrevista coletiva. Os dois trabalharam juntos no São Paulo.

"O Anderson Martins é um jogador que eu acabei contratando no São Paulo quando ele estava saindo aqui do Vasco, há três anos. Passou os quase três anos de contrato comigo lá. Tenho a melhor das relações. Tenho muito boa relação com ele, trabalhei com ele. Gosto dele como jogador, mas têm outras questões também. Não desenvolvemos isso. Também não é nosso foco agora buscar um zagueiro", disse o dirigente.

Anderson Martins se transferiu ao Bahia em setembro, depois de rescindir com o São Paulo. O zagueiro teve uma lesão muscular e mais recentemente sofreu um trauma no joelho, mas iniciou a transição de treinos para o campo e está próximo de terminar sua recuperação.

No total, o zagueiro fez dez jogos e um gol pelo Bahia, no dia 6 de janeiro, quando o time perdeu por 2 a 1 para o Grêmio. Foi sua última partida pela equipe baiana.