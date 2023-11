Bahia x Athletico-PR: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (12), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando contra o rebaixamento, com 37 pontos, o Bahia volta a campo pressionado após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Thaciano, que cumpriu suspensão na derrota para o Cuiabá por 3 a 0, retorna, mas Cândido, expulso na última rodada, é desfalque.

Do outro lado, o Athletico-PR, sem vencer há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas, chega pressionado em busca da recuperação para seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores 2024. Cacá e Ezequiel, voltam a ficar à disposição.

Em 43 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 22 vitórias, contra 11 do Bahia, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Furacão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: os Felipe; Gilberto, Kani, Vitor Hugo e Matheus Bahia; Acevedo e Rezende; Thaciano, Cauly e Biel; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Fernandinho, Alex Santana (Hugo Moura) e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli (Christian) e Willian Bigode (Arriagada). Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Bahia

Raul Gustavo, lesionado, segue como desfalque, enquanto Cândido, expulso contra o Cuiabá, cumprirá suspensão.

Athletico-PR

Erick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Rômulo, Vidal, Pedro Henrique, Fernando, Vitor Roque e Pablo, no departamento médico.

Quando é?