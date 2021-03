Bahia x Altos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia recebe o Altos neste domingo (28), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, buscando reencontrar o caminho da vitória. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Altos DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

Assistentes: Renan Aguiar (CE) e Yuri Rodrigues (CE)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge dos Santos (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor volta a campo pela Copa do Nordeste / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste domingo (28), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo CSA por 2 a 0 na última rodada, o Bahia volta a campo buscando assumir a liderança temporária do grupo A, uma vez que o CRB só entrará em campo na próxima terça-feira (30) contra o ABC.

Para o duelo, o técnico Dado Cavalcanti deve realizar algumas alterações na equipe, como a entrada de Germán Conti no lugar de Juninho.

Matheus Galdezani, recém-contratado, teve seu nome publicado no BID, e está apto para estrear.

Tricolor encerrou preparação pro jogo de amanhã pelo Nordestão

Do outro lado, o Altos, com sete pontos no grupo B, enfrenta um surto de Covid-19 no elenco.

Após os isolamentos de Leandro Amorim, Dudu Gago, Juninho Arcanjo e Alex Mineiro, já recuperados, e buscando a recuperação do condicionamento físico, Ray, a equipe ganhou mais uma preocupação: Ray, que também testou positivo.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Altos: Marcelo; Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Jorginho, Netinho e Juninho Arcanjo; Klennison, Manoel e Betinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

Já o Bahia, líder do grupo A, com sete pontos, soma duas vitórias, um empate, e duas derrotas nos cinco primeiros jogos. Aproveitamento de 46.7%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

JOGOS DO ALTOS NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Altos registra sete pontos em cinco jogos disputados. Até o momento, contabiliza duas vitórias, duas derrotas e um empate na competição.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense de Feira 1 x 1 Bahia Campeonato Baiano 21 de março de 2021 CSA 2 x 0 Bahia Copa do Nordeste 24 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 17h (de Brasília) Bahia x Atlético (BA) Campeonato Baiano 4 de abril de 2021 17h (de Brasília)

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 0 x 2 Altos Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 23 de março de 2021

Próximas partidas