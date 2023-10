Avaí x Ceará: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Ressacada; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Ceará se enfrentam neste domingo (22), a partir das 18h (de Brasília), na Ressacada, em Santa Catarina, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando contra o rebaixamento, o Avaí volta a campo após o empate com o Londrina por 1 a 1 na última rodada. Com 35 pontos, o Leão da Ilha está a dois da Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Ceará, já sem chances de acesso, aparece no meio da tabela com 43 pontos, e chega pressionado após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos disputados.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Avaí soma 13 vitórias, contra oito do Ceará, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Thales, Alan Costa, Jonathan e Natanel; Wellington, Rafael Gava e Giovanni; Waguininho, Jean Lucas e Gabriel Poveda. Técnico: Barroca.

Ceará: Igor Bohn; Thales, Alan Costa, Jonathan e Natanel; Wellington, Rafael Gava e Giovanni; Waguininho, Jean Lucas e Gabriel Poveda. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Erick cumprirá suspensão.

Quando é?