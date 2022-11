Austrália x Dinamarca: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções brigam por uma vaga às oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a classificação às oitavas de final, Austrália e Dinamarca entram em campo nesta quarta-feira (30), às 12h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, do FIFA+ e GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ocupando a terceira posição do Grupo D, com um ponto, só a vitória interessa para a Dinamarca. Andreas Skov Olsen e Simon Kjaer que deixaram a equipe na última rodada para as entradas de Jesper Lindstrom e Victor Nelsson, podem retornar ao time titular.

Do outro lado, a Austrália aparece na vice-liderança do grupo com três pontos conquistados. Depois da goleada sofrida na rodada de estreia para a França por 4 a 1, a equipe se recuperou ao vencer a Tunísia por 1 a 0 na última rodada. Agora, os Socceroos precisam vencer para confirmarem a classificação às oitavas de final. Caso empatem, a França precisa vencer a Tunísia no outro confronto.

Para o confronto, o técnico Graham Arnold deve manter Fran Karacic no lugar de Nathaniel Atkinson, com dores no tornozelo.

Escalações

Escalação do provável da Austrália: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin; Duke.

Escalação do provável da Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.

Desfalques

Austrália

O atacante Martin Boyle, com problema no joelho, foi cortado e deu lugar a Marco Tilio.

Dinamarca

Thomas Delaney sodfreu uma lesão no joelho no empate sem gols com a Tunísia na primeira rodada e está fora do Mundial.

Melhores apostas e dicas

A Dinamarca é favorita contra a Austrália nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,52 na vitória da Dinamarca, $ 4,30 no empate e $ 6,80 caso os Socceroos vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,92 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,94 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 3,40 se for a Austrália, $ 1,44 se for a Dinamarca, e ainda $ 11,00 caso não haja gols na partida.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo D

POS. TIME PTS V E D SG 1º França 6 2 0 0 4 2º Austrália 3 1 0 1 -2 3º Dinamarca 1 0 1 1 -1 4º Tunísia 1 0 1 1 -1

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Austrália na Copa 2022

Craig Goodwin: 1 gol

Mitchell Duke: 1 gol

Artilheiros da Dinamarca na Copa 2022

Andreas Christensen: 1 gol

Austrália e Dinamarca: Participações em Copas

A Dinamarca disputa a sua quinta Copa do Mundo (1986, 1998, 2002, 2010, 2018 e 2022), e a sua melhor campanha foi no Mundial da França, em 1998, quando chegou às quartas de final, mas foi eliminada pelo Brasil por 3 a 2.

Já a Austrália disputa o seu sexto Mundial: 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. A sua melhor colocação foi em 2006, no Mundial da Alemanha, quando eliminada pela Itália, campeã da edição, por 1 a 0.

