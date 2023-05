Audax Italiano x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

O Peixe volta a campo nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada do grupo E; veja como acompanhar na internet

Audax Italiano e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Estádio El Teniente, no Chile, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Depois do empate sem gols com o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, o Santos volta a atenção para a disputa da Sul-Americana. O time ocupa a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos, mesma pontuação do Audax Italiano. A equipe que sair vitoriosa assumirá a vice-liderança.

Para o confronto fora de casa, o técnico Odair Hellmann terá o retorno de Soteldo, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. O atacante foi relacionado após seis jogos afastado.

Vale lembrar que as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023.

Prováveis escalações

Audax Italiano: Ahumada; Fernández, Labrin, Bosso (Abarca), Cereceda; Díaz, Juárez, Sepúlveda (Hachen); Fuentes (Valenzuela), Ríos, Sosa.

Santos: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos (Ivonei); Ângelo, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Audax Italiano

Sem desfalques confirmados.

Santos

Lucas Lima e Dodi foram preservados, enquanto Mendoza e Sandry seguem no departamento médico e Lucas Braga sofreu uma concussão no jogo contra o Palmeiras.

Quando é?