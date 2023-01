Aubameyang pode se tornar jogador do Atlético de Madrid

Os Colchoneros teriam feito consulta para que o atacante faça o caminho inverso de João Félix ainda nesta janela

Depois de negociarem João Félix, Chelsea e Atlético de Madrid podem voltar a fazer negócio ainda nesta janela de transferências. Pierre-Emerick Aubameyang está cotado para fazer o caminho inverso do português, trocando Londres pela Espanha em busca de novas chances no futebol.

O Atlético de Madrid, neste mercado, liberou por empréstimo dois de seus atacantes: primeiro Matheus Cunha foi cedido ao Wolverhampton, da Inglaterra, e depois foi a vez de João Félix deixar a Espanha com destino à Inglaterra, desta vez para o Chelsea. Agora, então, os Colchoneros analisam possíveis substitutos para o setor, e Aubameyang aparece como possibilidade, segundo o Evening Standard.

Apesar de não ter sido oficialmente colocado no mercado pelo Chelsea, Auba vem vivendo um período de baixa no clube desde a chegada de Graham Potter. O atacante chegou do Barcelona como um pedido do técnico Thomas Tuchel, que havia trabalhado com ele no Borussia Dortmund, e não caiu nas graças de seu substituto.

Desde novembro, em cinco jogos disputados pelos Blues, o atacante ficou fora de dois e não foi titular nos outros três. A sequência negativa, aliás, deve se intensificar agora com a chegada de João Félix, de forma que deixar o clube, nem que seja por empréstimo, pode ser uma boa saída para Auba.

Por enquanto, de acordo com o Evening Standard, o Atleti fez apenas uma consulta ao Chelsea sobre as condições por Aubameyang, que chegou até a ser citado nas negociações pelo empréstimo de João Félix. Neste momento, porém, as tratativas seriam independentes, sem nenhum vínculo com o empréstimo do português, já anunciado pelos Blues.