Aubameyang lembra de convívio com Ronaldo no Milan: "Estava meio gordo, mas ainda era o melhor"

Aubameyang diz que recebeu lições importantes de Ronaldo em sua juventude no Milan

Atualmente no Chelsea, da Inglaterra, o líder gabonês, Pierre-Emerick Aubameyang, foi contratado pelo Milan entre 2007 e 2011, justamente quando Ronaldo, atual dono do Cruzeiro e ex-atacante da seleção brasileira, se juntou ao time italiano nessa época.

Ronaldo Fenômeno, como ficou conhecido, já havia passado do seu auge, mas ainda marcou nove gols em 20 jogos pela equipe, mostrando a Aubameyang o que era necessário para se tornar um grande jogador, conforme explicou o gabonês.

Aubameyang, que fez carreira no Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona e agora Chelsea, comentou o que aprendeu com o brasileiro quando mais novo: “Naquela época, o time era muito forte, para dizer a verdade. Ronaldo, (Paolo) Maldini, (Alessandro) Nesta… Eu era muito jovem. Por isso, optei por ser emprestado por alguns anos. Eu estava apenas tentando melhorar e olhando para (Ronaldo) aprender o máximo que pudesse", explicou.

“Para falar a verdade, ele estava um pouco gordo na época! Mas ele ainda era o melhor. Sempre me lembrarei quando Carlo Ancelotti o abordou sobre sua forma física, ele disse: 'O que você quer que eu faça, corra ou marque gols?' Isso faz parte do caráter e, como atacante, você precisa disso porque precisa ser forte mentalmente.

"Eu era apenas um garoto entre todas aquelas estrelas, apenas jogando e treinando. Eu estava apenas tentando obter o máximo que pudesse e pegar todas essas coisas na minha carreira.”

getty Images

Naquela época, Ronaldo deixou o futebol europeu, em 2008, para retornar ao Brasil e jogar no Corinthians, mas as memórias de suas passagens pelo PSV, Barcelona, ​​Inter e Real Madrid permanecem até hoje no futebol europeu.

Aubameyanng, por sua vez, marcou seu primeiro gol pelo Chelsea em uma vitória, por 2 a 1, na Premier League, sobre o Crystal Palace. O jogador, no entanto, espera que esse tenha sido um salto inicial para um confronto da Liga dos Campeões contra seu ex-time, o Milan, nesta quarta-feira (5).