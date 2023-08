Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (27), na Arena MRV; veja como acompanhar na TV e na internet

Com 21 mil ingressos vendidos, o Atlético-MG recebe o Santos na tarde deste domingo (27), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Santos e Minas Gerais - exceto Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo terá narração de Rogério Corrêa e os comentários de Henrique Fernandes e Ricardinho. Já no SporTV, Gustavo Villani estará ao lado dos comentaristas Fabio Junior e Paulo César Vasconcellos.

No primeiro jogo na Arena MRV pelo Brasileirão, o Atlético-MG quer deixar para trás a instabilidade no torneio e focar na recuperação. No meio da tabela, com 27 pontos, o Galo vem de quatro derrotas, um empate e duas vitórias nos últimos oito jogos disputados. Na última rodada, foi derrotado pelo Vasco por 1 a 0.

Do outro lado, o Santos, com 21 pontos, abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o Grêmio por 2 a 1. Até aqui, foram cinco vitórias, seis empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 35%. O lateral-direito Júnior Caiçara apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Diego Aguirre.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson, Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

Santos: João Paulo, Joaquim, João Basso, Alex (Messias) e Dodô; Rodrigo Fernández, Lucas Lima (Soteldo) e Jean Lucas; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Diego Aguirre.

Desfalques

Atlético-MG

Igor Rabello, Hyoran e Matías Zaracho, lesionados.

Santos

Alison, Sandry e Felipe Jonatan seguem lesionados.

Quando é?