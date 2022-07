Atlético-MG renova com Rodrigo Caetano até o fim de 2026

Diretor de futebol foi fundamental para a reformulação do futebol do Galo

O Atlético Mineiro acertou a renovação de Rodrigo Caetano. O diretor de futebol do clube estendeu seu vínculo até o final de 2026, como soube a GOAL, e está bem alinhado com os investidores do clube.

Caetano é um dos principais executivos do futebol brasileiro e foi um dos nomes importantes na reformulação vivida pelo Atlético. O diretor está no clube desde janeiro de 2021 e, no período, foi o responsável pelas contratações de Hulk e Nacho Fernández, dois dos principais jogadores do Atlético nos últimos tempos.

O diretor também é quem vem bancando a permanência de Turco Mohamed no comando do Galo, como mostrou a GOAL. Forte nos bastidores do clube, o executivo convenceu os investidores a seguir com o estrangeiro na função depois de uma reunião ocorrida na última sexta-feira (15). A vitória do fim de semana respaldou a decisão tomada pelo profissional.

Com Rodrigo Caetano na diretoria de futebol, o Atlético Mineiro já ganhou cinco títulos: dois campeonatos mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.