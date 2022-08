Atlético-MG mantém indecisão sobre Rafinha, do PSG

Clube segue aguardando para se posicionar sobre o meio-campista de 29 anos, que tem contrato com o PSG até junho de 2023

O Atlético-MG mantém a conversa por Rafinha em stand-by. O meio-campista de 29 anos foi oferecido de forma gratuita ao clube, que só deve se decidir sobre a situação no decorrer do fim de semana, como soube a GOAL.

O Galo vê a contratação do atleta do Paris Saint-Germain como uma oportunidade no mercado da bola. O jogador tem vínculo no Parc des Princes até junho de 2023, e a sua contratação pelos mineiros seria por empréstimo. O clube só teria a incumbência de pagar os salários do jogador, que também tem passagem pelo Barcelona.

Hoje, a negociação tem alguns empecilhos. O atleta seria contratado para jogar apenas a reta final do Campeonato Brasileiro, já que o Atlético-MG foi eliminado em Copa do Brasil e Libertadores. Ele também estaria à disposição durante o primeiro semestre de 2023, com a possibilidade de atuar no Campeonato Mineiro e na fase de grupos da Libertadores.

O Galo precisaria amarrar um pré-contrato com Rafinha a partir de janeiro de 2023 para tê-lo no elenco em definitivo e no segundo semestre do próximo ano. Este é um dos pontos que faz com que o negócio seja considerado delicado.

Diante do ocorrido, o Atlético-MG ainda não se decidiu sobre uma proposta ao jogador. A diretoria só terá uma definição durante o fim de semana. A janela de transferências internacional se encerra na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Seria preciso registrá-lo até esta data para que o atleta consiga jogar a reta final da temporada.

Rafinha está fora dos planos do Paris Saint-Germain nesta temporada. O atleta, inclusive, atuou pela Real Sociedad, da Espanha, durante parte do último ano. Ele soma 26 partidas em 2021/2022, com um gol marcado. No período, ficou em campo por 1.484 minutos.