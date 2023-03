Atlético-MG encaminha compra de Rodrigo Battaglia por US$ 800 mil

Jogador vai desfazer contrato com o Mallorca, da Espanha, para defender as cores do Galo em definitivo no mercado da bola

O Atlético-MG encaminhou a contratação do volante Rodrigo Battaglia, que pertence ao Mallorca, da Espanha. A informação foi inicialmente publicada pelo diário Marca e confirmada pela reportagem. O Galo vai pagar cerca de US$ 800 mil (€ 736,5 mil ou R$ 4 milhões) pelo negócio, como soube a GOAL. O novo contrato será até dezembro de 2024. O Galo tem até a próxima terça-feira (4), data limite da janela de transferências, para acertar a contratação do meio-campista argentino no mercado da bola. A diretoria já fez enviou uma oferta e espera chegar a um acordo ainda nesta sexta-feira, mesmo que o discurso interno seja de evitar novas contratações por causa da crise financeira. A celeridade para que o negócio tenha um desfecho é por causa da disputa da Copa Libertadores. O time tem até este sábado (1º) para enviar a lista de atletas para a fase de grupos do torneio. A estreia será na próxima quinta-feira (6), diante do Libertad (PAR), no Mineirão. Rodrigo Battaglia tem contrato com o Mallorca até 30 de junho de 2024. Na atual temporada, ele disputou 18 partidas, somando 875 minutos. O volante não marcou gols ou deu assistências no período.