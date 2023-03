Atlético-MG descarta contratações até o fim da janela e só deve se reforçar em julho

Mineiros veem situação financeira — clube deve R$ 1,4 bilhão — como principal impeditivo para a busca de novos reforços no mercado da bola

O Atlético-MG não pretende fazer novos investimentos na atual janela de transferências, que se encerra na próxima terça-feira (4), como soube a GOAL. A cúpula entende que o elenco está fechado para a fase de grupos da Libertadores e os jogos iniciais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A única exceção é por uma oportunidade de mercado.

A diretoria só deve buscar novos reforços durante o próximo mercado da bola, entre 3 de julho e 2 de agosto. Há algumas carências detectadas no elenco, e o setor de análise de desempenho avalia as alternativas disponíveis ao lado do diretor de futebol Rodrigo Caetano e do técnico Eduardo Coudet.

A saída de jogadores faz com que haja necessidade de buscar novos nomes no mercado da bola. O goleiro Rafael, os laterais Guga e Paulo Henrique, o zagueiro Junior Alonso, o volante Jair, os meio-campistas Nacho Fernández e Calebe e os atacantes Keno, Ademir e Eduardo Sasha deixaram o clube neste mercado da bola.

A situação financeira delicada — clube deve R$ 1,4 bilhão — é o que impede que os dirigentes façam novos investimentos nesta janela de transferências. A diretoria está disposta a buscar reforços somente no próximo mercado da bola. Ainda há perspectiva de transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o que melhoraria as finanças.

O Atlético-MG contratou oito reforços na atual temporada. A diretoria buscou o lateral direito Renzo Saravia, os zagueiros Bruno Fuchs e Mauricio Lemos, os meio-campistas Edenilson, Igor Gomes e Patrick e o atacante Paulinho.