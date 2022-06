Atlético-MG encaminha acordo com Alan Kardec

Centroavante de 33 anos assinaria compromisso até o fim de 2023 com os mineiros. Negociação é conduzida pelo departamento de futebol

O Atlético-MG encaminhou a contratação de Alan Kardec no mercado da bola. As tratativas para a chegada do centroavante estão adiantadas, conforme apurado pela GOAL, e devem ter um desfecho positivo em breve.

A sua contratação seria até dezembro de 2023, conforme adiantado pela reportagem há 12 dias. A diretoria discute alguns detalhes do compromisso que será assinado com o jogador, que está livre no mercado da bola e já pode reforçar o elenco comandado por Turco Mohamed.

O centroavante de 33 anos deve ficar como opção no plantel. Ele é tratado nos bastidores como um nome superior ao de Fábio Gomes, comprado por US$ 750 mil nesta temporada e unico nome para a posição no elenco atleticano.

Alan Kardec está livre desde que rescindiu o contrato com o Shenzhen FC, da China, ainda no ano passado. O jogador deseja voltar ao Brasil, mas aguarda uma proposta convincente para retornar aos gramados.

Aos 33 anos, ele precisaria de um período para entrar em forma. O atacante não atua desde 1º de janeiro de 2022, quando entrou em campo e fez o gol do Shenzhen na vitória por 1 a 0 sobre o Hebei FC, pelo Campeonato Chinês. Três dias mais tarde, ficou no banco de reservas contra o Beijing Guoan. Depois, rescindiu o contrato e não encontrou um novo clube.

Caso entre em acordo com o Atlético-MG, Alan Kardec poderá atuar sem empecilhos, já que ficou livre no mercado da bola antes do fechamento da última janela de transferências, que se encerrou em abril.