Atlético-MG e Cuca reforçam desejo por permanência até o fim de 2022

Treinador não pensa em deixar o Galo antes do fim do contrato, e diretoria também descarta demissão neste momento

Atlético-MG e Cuca mantêm o desejo de continuidade até o fim de 2022, mesmo com os recentes resultados, como soube a GOAL. Este é o pensamento das partes no dia seguinte à derrota para o Palmeiras, em pleno Mineirão.

Em 11 partidas desde a volta ao clube, o treinador soma duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com nove gols marcados e 13 sofridos. O time tem 30,3% de aproveitamento sob o comando do treinador.

O rendimento não faz com que o técnico ao menos pense na saída antecipada — ele tem contrato até novembro de 2022 e deseja cumpri-lo. A diretoria também descarta a demissão de mais um treinador nesta temporada — Turco Mohamed foi desligado em 22 de julho passado após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Depois da derrota para o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira (28), o Atlético-MG seguiu na sétima colocação, com 40 pontos, quatro atrás do Athletico-PR, último do grupo de classificação para a Libertadores. O objetivo da equipe mineira é garantir a vaga no torneio continental em 2023.

O lado positivo é que, depois das finais de Libertadores e Copa do Brasil, a lista de classificados para a principal competição da América do Sul terá mais dois times do Brasileirão — até o oitavo deve conquistar uma vaga.

Em relação à permanência para 2023, ainda não houve uma conversa entre as partes. O Atlético adota um discurso de manutenção, o que diverge da avaliação interna — diretoria e investidores ainda analisam o trabalho atual para definirem a situação ao fim da temporada. Desempenho, resultados e relacionamento são pontos avaliados nos bastidores.

Há ainda algumas solicitações de Cuca para a sequência no próximo ano que necessitam de avaliação. O técnico gostaria de recursos financeiros para reformulação do elenco. A diretoria, entretanto, não pensa em gastos elevados. A busca é por atletas que cheguem de forma gratuita, como o atacante Paulinho, do Leverkusen, ou o lateral direito Rodinei, que está perto do fim do contrato no Flamengo.