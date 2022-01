Atlético-MG desiste de Berizzo e Carvalhal e volta à estaca zero na busca por técnico

O Atlético-MG desistiu de Eduardo Berizzo e Carlos Carvalhal no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. Depois de ambos darem respostas negativas, o clube passa a avaliar novos nomes para o cargo de treinador, vago desde a saída de Cuca, confirmada em 28 de dezembro do ano passado.

O clube conversou com os técnicos argentino e português até o último domingo (9), mas viu as tratativas caírem depois de ambos manterem a posição inicial de não assumir o atual campeão brasileiro.

Berizzo está livre no mercado desde que deixou a seleção paraguaia, em 2021. O treinador argentino foi procurado inicialmente pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano e, na sequência, passou a conversar com três dos mecenas do clube — Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães.

O trio tentou amarrar um contrato longo, de ao menos duas temporadas, mas não conseguiu convencer o estrangeiro sobre a sua mudança para o futebol brasileiro. A sua escolha ocorreu por ter experiências na Europa — ele treinou Celta de Vigo, Sevilla e Athletic Bilbao.

Além de Berizzo, o Atlético-MG mantinha contato com Carlos Carvalhal. O português, atualmente no Braga, chegou a dar sinal positivo para os mineiros, mas por causa da mudança de postura de um auxiliar, a negociação esfriou. O Galo tentou convencê-lo de uma transferência sem o seu assistente, mas não obteve acordo.

A negociação por Carvalhal ainda tinha a questão da multa rescisória, avaliada em 10 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação atual). O clube aceitaria liberar por um valor inferior, cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões). Os números, contudo, eram considerados elevados pelo Galo.

Antes de Berizzo e Carvalhal, o Atlético-MG chegou a entrar em contato com Jorge Jesus, recém-demitido do Benfica. O lusitano, entretanto, pediu tempo maior para pensar e não quis abrir mão do salário que tem para receber até o fim da temporada europeia, cerca de R$ 1,7 milhão por mês.

A diretoria do Atlético tem uma lista com nomes estrageiros e segue colocando os brasileiros no fim da fila. Renato Gaúcho, que está livre desde a sua saída do Flamengo, não é cogitado neste momento, mesmo que conte com aceitação no vestiário.