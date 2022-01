Atlético-MG conversa por Pavon, mas não quer pagar por transferência

A diretoria do Atlético-MG avalia a possibilidade de uma investida em Cristian Pavón. Entretanto, só está disposta a buscar o jogador sem ter que desembolsar a taxa de transferência — ele tem contrato com o Boca Juniors, da Argentina, até 30 de junho deste ano.

O atleta de 26 anos é um nom que agrada ao clube. Autorizado pelo presidente Sérgio Coelho e pelos mecenas — Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador —, o diretor de futebol Rodrigo Caetano já fez o primeiro contato com o seu estafe. A ideia é buscá-lo para o segundo semestre de 2022.

O atacante é visto como um nome interessante pelo departamento de futebol e conta também com o aval da comissão técnica de Antonio El Turco Mohamed. O argentino e seus auxiliares aprovam a busca pelo jogador no mercado da bola.

Já houve algumas conversas entre a diretoria do Atlético-MG e os representantes do jogador. O clube tenta repetir o que foi feito com o volante Otávio, perto do fim do compromisso no Bordeaux, da França.

Pavón ainda soma convocações para a seleção argentina desde 2017. O atacante participou, inclusive, da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na Bombonera desde 2014, ele defendeu o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por empréstimo entre 2019 e 2020.

Pavón fez 36 partidas pelo Boca Juniors na temporada passada, com quatro gols marcados e cinco assistências.