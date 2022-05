Atlético-MG conversa com Multiplan para vender 'fatia' do Diamond Mall

Conselho Deliberativo aprovou venda de 49,9% das ações do shopping do Galo. Diretoria quer usar valor para abater R$ 400 milhões da dívida bilionária

O Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprovou, nesta segunda-feira (30), a venda do shopping que pertence ao clube — o Diamond Mall. Antes mesmo da votação, realizada ao longo do dia, a diretoria já conversava com interessados na aquisição do espaço. A Multiplan, empresa voltada para a gestão de centros comerciais, é uma das interessadas na compra do local, conforme apurado pela GOAL.

A companhia detém 50,1% das ações do shopping center. O clube já havia vendido o percentual para a construção de seu estádio — a Arena MRV. Hoje, conversa para que a venda do restante — 49,9% — renda entre R$ 300 milhões e R$ 330 milhões, como já adiantado pela reportagem.

Mais artigos abaixo

A Multiplan não é a única interessada em adquirir a fatia restante do shopping do Atlético-MG. Há ao menos mais dois investidores com desejo de comprar o local — os nomes são tratados em sigilo. A GOAL apurou que o tema é tratado como prioridade nos corredores da sede do clube. O presidente Sérgio Coelho e seus aliados sonham com a venda do espaço para reduzir o endividamento do clube.

A atual dívida do Atlético supera R$ 1,3 bilhão. O clube imagina que será possível, com a venda que pode chegar a R$ 330 milhões, reduzir o débito em R$ 400 milhões. Há a expectativa de liquidar boa parte dos empréstimos bancários.

Por que o Atlético-MG tem um shopping?

O Atlético-MG é dono do shopping porque é o proprietário do terreno. Em 1926, o clube realizou uma permuta com a Prefeitura de Belo Horizonte e cedeu um campo antigo campo em troca do quarteirão onde está localizado o centro comercial. No espaço, foi construído o Estádio Antônio Carlos. O campo foi inaugurado em 1929 e utilizado até 1969. A sua demolição aconteceu em 1994, para a construção do shopping Diamond Mall.