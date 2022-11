Atlético-MG marca reunião para decidir futuro de Rodrigo Caetano, na mira do Grêmio

Diretor de futebol tem contrato até dezembro de 2026 na Cidade do Galo e não deseja sair. Clube conversará com o dirigente sobre proposta gremista

O novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, demonstrou interesse na contratação de Rodrigo Caetano para o cargo de executivo de futebol. Embora tenha contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2026, o diretor terá uma reunião com a cúpula para decidir o futuro, como soube a GOAL.

Rodrigo Caetano deseja seguir na Cidade do Galo e cumprir o atual contrato — ele nunca pediu demissão em 19 anos de carreira. No entanto, aguarda uma posição do clube sobre a continuidade do trabalho em meio ao interesse do Tricolor gaúcho.

O dirigente já havia marcado reuniões no Atlético-MG para discutir questões referentes ao planejamento do próximo ano — busca por novo técnico, contratações e possíveis dispensas do atual elenco. No entanto, o futuro do diretor de futebol tornou-se pauta por causa do interesse público do novo mandatário gremista.

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético-MG em fevereiro de 2021, contratado para suceder Alexandre Mattos. No período, buscou reforços importantes para o plantel, como o meia-atacante Nacho Fernández e o atacante Hulk. Ele ainda conquistou duas edições de Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.