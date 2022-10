Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Colchoneros lutam por uma classificação às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e um empate na UCL, o Atlético de Madrid recebe o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, pela penúltima rodada da fase de grupos da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Na terceira posição do Grupo B, com apenas quatro pontos conquistados, apenas a vitória interessa para o Atlético de Madrid, que busca tomar a vice-liderança do Porto, (com seis pontos) que enfrenta o Brugges no mesmo horário.

O técnico Diego Simeone terá novamente à disposição o goleiro Oblak, que retornou entre os titulares na vitória sobre o Betis por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol.

Já o Bayer Leverkusen, na lanterna com três pontos, vem de duas derrotas seguidas na UCL. A única vitória na competição foi justamente sobre o Atlético de Madrid. Pela segunda rodada, os alemães venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Reinildo, Savic, Gimenez, Molina; Carrasco, Kondogbia, Witsel, Correa; Morata, Griezmann.

Escalação do provável LEVERKUSEN: Hradecky; Bakker, Hincapie, Tah, Tapsoba, Frimpong; Andrich, Demirbay; Diaby, Schick, Hudson-Odoi.

Desfalques

Atlético de Madrid

Thomas Lemar, Koke e Marcos Llorente, machucados, seguem como únicos desfalques dos colchoneros.

Bayer Leverkusen

Wirtz, Karim Bellarabi, Sardar Azmoun e Exequiel Palacios, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Metropolitano – Madrid, ESP

• Arbitragem: CLEMENT TURPIN (árbitro), NICOLAS DANOS e CYRIL GRINGORE (assistentes), RUDDY BUQUET (quarto árbitro) e JEROME BRISARD (AVAR)