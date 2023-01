Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Castelo do Dragão; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança, Atlético-GO e CRAC se enfrentam na noite desta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Castelo do Dragão, pelo fechamento da sétima rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Depois da derrota para o Anápolis por 2 a 1, o Atlético-GO buscou a recuperação com a vitória sobre o Aparecidense por 3 a 1, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo no Goianão. No momento, aparece na liderança com 13 pontos.

Do outro lado, o CRAC, na vice-liderança com 11 ponto, bateu o Morrinhos por 1 a 0 na última rodada. No estadual, soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61%.

Em 36 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma 25 vitórias, contra oito do CRAC, além de três empates. No último encontro, válido pela fase de grupos do Campeonato Goiano 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRAC: Clériston; Duda, Willian Goiano, Nilo e Eduardo; Lucas Gonçalves, Manaus e Jonatha; Janderson, Jeremias e Victor Rangel. Técnico: Paulo Massaro.

Escalação do provável Atlético-GO: Ronaldo; Léo Gomes, Ramon, Gazal e Jefferson; Rhaldney, Thiago Medeiros e Shaylon; Airton, Felipe Vizeu e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

CRAC

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?