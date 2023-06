Atlético-GO x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Ceará se enfrentam na noite desta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Após a vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada, o Ceará busca emplacar o segundo triunfo consecutivo, enquanto o Atlético-GO enfrenta uma sequência de quatro jogos sem vencer (duas derrotas e dois empates). Ambas as equipes possuem 16 pontos.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma oito vitórias, contra cinco do Ceará, além de oito empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Dragão venceu por 1 a 0. A último vitória do time cearense aconteceu em agosto de 2020. Na ocasião, triunfou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Renan Silva, Lucas Gazal, Ramon Menezes e Jefferson; Renato Alves, Rhaldney e Shaylon; Gustavo Coutinho, Kelvin e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Jean Carlos, Chay; Erick, Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Willian Formiga, Michel Macedo e Luiz Otávio. estão no departamento, enquanto Willian Maranhão, Danilo Barcelos, Caíque e Richardson vão cumprir suspensão.

Quando é?