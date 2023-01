Atlético-GO x Aparecidense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo neste sábado (28), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança, Atlético-GO e Aparecidense se enfrentam na tarde deste sábado (28), às 16h (de Brasília), no Castelo do Dragão, pela abertura da sexta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Na liderança do Goianão com 10 pontos, o Atlético-GO conheceu a sua primeira derrota na temporada. Depois de três vitórias e um empate, o Dragão foi derrotado pelo Anápolis por 2 a 1, enquanto o Aparecidense com nove pontos, vem de vitória sobre o Inhumas por 2 a 0.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO registra 21 vitórias, contra quatro do Aparecidense, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo Grupo B do Goianão, o Atlético-GO venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Aparecidense: Gabriel; Léo Pereira, Vanderley, Vinícius e Matheus Leal; Ferreira, Rodriguinho e Robert; Vitor Ricardo, Alex Henrique e João Diogo. Técnico: Moacir Júnior.

Escalação do provável Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Ramon, Emerson Santos e Moraes; Mikael, Thiago Medeiros e Bruno Tubarão; Kelvin, Felipe Vizeu e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

Aparecidense

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?