Atlético-GO x Anápolis ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Atlético-GO e Anápolis se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), no Antônio Accioly, às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Ainda sem perder no Goianão, o Atlético-GO busca se manter na liderança. Atualmente, soma 10 pontos e vem de empate com o Vila Nova por 2 a 2, enquanto o Anápolis, com cinco pontos e no meio da tabela, registra uma derrota, dois empates e uma vitória.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma 10 vitórias, contra sete do Anápolis, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo Estadual de 2021, o Dragão venceu por 3 a 0, pela fase de grupos.

Escalações

Escalação do provável do Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal, Emerson Santos e Jefferson; Mikael, Rhaldney e Shaylon; Airton, Kelvin e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Escalação do provável do Anápolis: Márcio Fernandes; Fábio, Igor Matheus, Rafael e Davi; Felipe Dias, Elyeser e Ariel; Wandinho, Gonzalo e Tito. Técnico: Luiz Carlos Wink.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Anápolis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?