Atlético de Madrid x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasil Ladies Cup

Palestrinas buscam a recuperação após estrearem com derrota para o Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV

Depois de estrear com derrota para o Santos por 5 a 0, o Palmeiras busca a recuperação diante do Atlético de Madrid nesta sexta-feira (11), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela segunda rodada da Ladies Cup 2022. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV, na TV fechada.

Na lanterna do Grupo B, as Palestrinas, atuais campeãs da Libertadores, segue com desfalques devido às convocações para a Seleção Brasileira.

Do outro lado, o Atlético de Madrid empatou com o Internacional em 3 a 3 e aparece na vide-liderança do grupo, com um ponto.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Paula Vizoso; Xênia Pérez, Cinta Rodriguez, Andrea Medina, Moraza, Virginia Torrecilla, Sara Garcia, Laura Rodriguez, Ajibade, Alba Dargel, Alexia Fernández.

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully; Bruna Calderan, Giovana (Dóroty), Katrine e Carol Rodrigues; Carol S., Julia Bianchi e Ana Clara (Dudinha); Juliana (Evelin), Sochor e Camilinha.

Desfalques

Palmeiras

Ary Borges e Bia Zaneratto, convocadas para a seleção brasileira feminina.

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 11 de novembro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Arena Fonte Luminosa – Araraquara, SP