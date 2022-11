Athletico: Terans interessa ao Vasco; Zé Ivaldo deve retornar em 2023

Clube carioca estaria buscando a contratação do meia uruguaio após acesso à Série A do Brasileirão

Os clubes brasileiros já estão se movimentando de olho em reforços e na reformulação de seus elencos pensando na temporada 2023. No Athletico, as tratativas ainda são tímidas nesse sentido, já que a ideia é aguardar o término do Brasileirão Série A para então definir sua estratégia para o próximo ano.

Por outro lado, outros times podem fazer o Furacão agilizar os planos. Nesta terça-feira (8), o jornal O Globo publicou uma reportagem sobre a reformulação do Vasco, de volta à Série A após garantir o acesso dramático no último final de semana: o meia David Terans é colocado como um dos principais nomes que os cariocas sondam no momento – inclusive com conversas iniciais já em andamento.

Contratado por $ 7,5 milhões junto ao Atlético-MG, o uruguaio chegou à Arena da Baixada em maio de 2021 e vive seu melhor momento com a camisa do Athletico, mesmo ficando na reserva na final da Libertadores. Na atual temporada, Terans é o artilheiro e líder em assistências: são 16 gols e 8 assistências em 51 partidas disputadas. O jogador, que está na pré-lista da seleção uruguaia para a Copa do Mundo, fez 96 partidas com a camisa do Furacão desde sua chegada e marcou 25 gols, com 18 assistências. Seu contrato é válido até 2025.

Athletico-PR

Por outro lado, o clube rubro-negro também já espera um ‘reforço’ retornando de empréstimo. Destaque no Cruzeiro na Série B, o zagueiro Zé Ivaldo tem vínculo até dezembro e deve voltar ao Furacão, uma vez que o rubro-negro procura jogadores para uma posição que foi um dos alvos de críticas na temporada.

Em sua rede social, Zé Ivaldo se despediu dos torcedores do Cruzeiro.

"Nação azul, foi uma honra aceitar este desafio! Com muita garra e determinação, conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era o acesso à elite e o título da Série B. Gostaria de dizer que ciclos se encerram, mesmo que os sentimentos continuem. Levarei o carinho dessa torcida maravilhosa em meu coração. Foi uma honra fazer parte dessa reconstrução. Felizmente o Cruzeiro está no lugar de onde nunca deveria ter saído. Até breve!”, escreveu o zagueiro.

Além de Zé Ivaldo, o Athletico ainda tem emprestados o zagueiro Lucas Halter (Goiás), o lateral esquerdo Nicolas (Grêmio), o volante Pablo Siles (Cruzeiro) e os atacantes Fabinho (CRB), Yago César (Guarani) e Jajá (Cruzeiro), todos com acordos até o final do ano.