Athletico encara xará goianiense motivado pela derrota do Galo

Thiago Heleno, expulso, é desfalque, assim como Hugo Moura vetado pelo DM

Com a vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na última segunda-feira (7), o Athletico pôde comemorar a permanência no G6 do Brasileirão pela 26ª rodada em sequência. Agora, o time só volta a depender de si para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores 2023. O jogo de quarta-feira (9), contra o xará Atlético-GO, na capital goiana, teve mudança de horário, passando das 20h30 para as 21h30 (horário de Brasília).

Para esse jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari não vai contar com o experiente zagueiro Thiago Heleno, expulso no final do confronto com o Internacional em Porto Alegre. Além dele, o departamento médico vetou a participação de Hugo Moura, com dores musculares. Para a zaga, Felipão tem Matheus Felipe e Nico Hernandez à disposição, enquanto Erick é a mais provável reposição para o meio de campo. Outra boa notícia fica por conta do lateral esquerdo Abner, que retorna de suspensão.

Outro desfalque, com retorno somente em 2023, é o meia Léo Cittadini. Ele não disputará as rodadas finais do Campeonato Brasileiro 2022 após sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, durante a vitória diante do Goiás. Apesar dos temores, o Athletico descartou a necessidade da realização de cirurgia.

O Athletico é o 6º colocado no Brasileirão Série A, com 54 pontos, seguido de América e Atlético MG (52), São Paulo (51) e Botafogo, com 50 pontos. Após o compromisso no Centro-Oeste, o Furacão encerra sua participação na temporada 2022 diante do Botafogo, na Arena da Baixada, no próximo domingo (13).