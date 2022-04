Athletico supera Inter e leva Vitor Roque; veja detalhes do contrato

O Athletico-PR venceu a concorrência do Internacional e assinou contrato com Vitor Roque, que defendia as cores do Cruzeiro. Os paranaenses pagarão R$ 24 milhões à vista pelo negócio. Os mineiros, inclusive, já foram notificados.

O valor do pagamento deve ser dividido da seguinte forma: 50% para o Cruzeiro, 30% para o América-MG e 20% para a família do jogador. Desta forma, a Raposa deverá embolsar R$ 12 milhões, enquanto o Coelho faturará R$ 7,2 milhões, e os familiares do atleta levarão R$ 4,8 milhões.

O valor será depositado na conta do clube mineiro e posteriormente repassado aos demais detentores dos direitos econômicos do atacante de 17 anos.

O jovem nem sequer treinará com o elenco comandado por Paulo Pezzolano nesta segunda-feira (11). Ele já viajou para Curitiba, onde fará exames médicos e assinará contrato em definitivo por cinco temporadas.

Em seu novo contrato, o Furacão terá 100% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, há uma cláusula que determina o pagamento de 10% do valor de uma futura venda ao estafe do atleta, hoje liderado por André Cury.

Como o Athletico-PR quitará o valor da multa rescisória, ficou acertado que haverá um desconto de até R$ 1,2 milhão sobre eventual valor devido pelo clube à empresa de André Cury. Contudo, este desconto será reduzido de forma proporcional em 20% ao ano de execução do contrato de trabalho do atleta na Arena da Baixada.

Vitor Roque, que tinha um contrato de R$ 156 mil ao ano na Toca da Raposa II, receberá um salário superior. Ele vai faturar cerca de R$ 950 mil por temporada na Arena da Baixada.

A multa rescisória nacional é calculada conforme o seu salário. A cláusula para a venda ao exterior exige uma indenização de 50 milhões de euros (R$ 256,68 milhões na cotação atual).

O atacante de 17 anos tinha compromisso até 31 de maio de 2024. O atleta, promovido ao elenco profissional por Vanderlei Luxemburgo no ano passado, somava 12 partidas nesta temporada, com seis gols marcados e uma assistência.

Conversa sobre renovação

Antes de acertar a sua transferência para o Athletico-PR, Vitor Roque chegou a conversar sobre a sua renovação com o Cruzeiro.

A proposta feita pela equipe de Ronaldo Fenômeno era para um salário de R$ 40 mil por mês. Entretanto, diante da situação atual, em que vinha recebendo chances com a comissão técnica de Paulo Pezzolano, o jovem e seu estafe queriam receber R$ 60 mil por mês.

Depois da contraproposta feita por Vitor Roque, a diretoria do Cruzeiro não fez novo contato para conceder um aumento ao jogador. A tentativa mais recente foi neste fim de semana, logo após a divulgação da notícia que Athletico-PR e Inter estavam dispostos a pagar a multa rescisória para o futebol brasileiro. O atleta, contudo, já estava próximo de um acordo com os paranaenses, o que inviabilizaria nova conversa para renovação.

Comissão de R$ 500 mil

Na renovação contratual anterior de Vitor Roque, o presidente Sérgio Santos Rodrigues ajustou detalhes, deixando a multa rescisória internacional em 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) e o salário em R$ 12 mil mensais, o que fazia a sua multa rescisória brasileira ser avaliada em R$ 24 milhões.

Em que pese o valor baixo de salário, o mandatário determinou o pagamento de R$ 500 mil de comissão aos agentes Sandro e Ehler, responsáveis pelo acordo à época.