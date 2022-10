Athletico-PR x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Brigando pelo G-4, Furacão entra em campo nesta quarta-feira (5); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Athletico-PR recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch. Na GOAL, o torcedor pode seguir o jogo em tempo real.

Vindo de vitória sobre o Juventude por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR, com 47 pontos, luta para entrar no G-4.

Para o confronto, o técnico Felipão não poderá contar com Roque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pablo é o mais cotado para assumir a posição, enquanto Alex Santana e David Terans brigam por uma vaga no meio-campo.

Do outro lado, o Fortaleza, com duas vitórias seguidas, aparece no meio da tabela com 37 pontos.

"Viemos buscar os três pontos para levar para Fortaleza. Vai ser um duelo difícil pela temporada que eles estão fazendo, time competitivo, o campo é diferente, tem tudo isso que deixa mais difícil. Mas estamos em uma maré boa, nosso time também é competitivo e vai ser difícil, mas queremos a vitória aqui", disse Lucas Sasha.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLETICO-PR: Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans (Alex Santana); Canobbio Pablo e Vitinho.

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Romarinho, Silvio Romero e Pedro Rocha.

Desfalques

Athletico-PR

Pedro Henrique, machucado, e Roque, suspenso, são desfalques certos.

Fortaleza

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: RAFAEL RODRIGO KLEIN (árbitro), NEUZA INES BACK e TIAGO AUGUSTO KAPPES (assistentes), JOÃO PAULO ROMANO (quarto árbitro) e RODRIGO NUNES (AVAR)