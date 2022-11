Athletico-PR está otimista em conversa para manter Felipão

Veterano pensa em aposentadoria ao fim de 2022. Ideia era se tornar coordenador técnico do clube. Porém, diretoria tenta convencê-lo a seguir

O Athletico-PR está otimista com a possibilidade de convencer Luiz Felipe Scolari sobre a permanência como treinador da equipe em 2023, como soube a GOAL.

Felipão ainda não tomou uma decisão sobre o futuro, mas tem negociado a manutenção no cargo ocupado na Arena da Baixada desde a final da Libertadores, em 29 de outubro passado.

O treinador gostaria de se aposentar da função que exerce desde 1982 para atuar em um cargo diretivo a partir de 2023 — o auxiliar Paulo Turra o substituiria e passaria a treinar o plantel de forma definitiva.

Entretanto, Scolari tem conversado com o presidente Mário Celso Petraglia sobre a sequência no papel atual. A cúpula tenta convencê-lo a seguir como técnico e está otimista que isso pode acontecer.

Felipão já havia avisado à diretoria do Athletico-PR que só tomaria a decisão sobre o futuro após a decisão do torneio continental, diante do Flamengo. A derrota no duelo de Guayaquil, no Equador, retardou a definição da comissão técnica.

Desde que assumiu o Athletico, Felipão tem 45 partidas, com 21 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. No período, foram 64 gols feitos e 50 sofridos. O time briga por uma vaga entre os seis primeiros colocados do Brasileirão e foi vice-campeão da Libertadores.

Antes de acertar a contratação de Felipão para os cargos de diretor técnico e treinador, em maio passado, a diretoria do Athletico-PR fez contato com Cuca. O atual comandante do Atlético-MG recusou o convite à época.