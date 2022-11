Paulo Turra desconversa sobre possibilidade de assumir Athletico após saída de Felipão

Scolari deve deixar o comando técnico do Furacão ao final da temporada

A temporada 2022 ainda não acabou, mas o planejamento para a próxima temporada já começou no Athletico. Luiz Felipe Scolari, que não comandou a equipe na vitória por 3 a 2 diante do Goiás, na Arena, por estar suspenso, tem contrato com o clube até o final de dezembro e já manifestou sua vontade de seguir como Diretor Técnico, deixando a função de treinador para outro profissional. Nos bastidores, fala-se muito no nome de Paulo Turra, auxiliar técnico que comandou a equipe contra o Goiás.

Questionado na coletiva de imprensa após a vitória do Furacão, ele desconversou sobre a possibilidade de assumir o Athletico em 2023.

“Eu não me preocupo com isso, nunca me preocupei. Hoje eu estava muito preocupado com a responsabilidade de substituir o professor Luiz Felipe Scolari à frente da equipe, mas a gente está focado apenas em garantir o Athletico na Libertadores do próximo ano, mais nada é falado no ambiente do Athletico”, afirmou Turra.

Paulo Turra comandou anteriormente o Athletico na semifinal da Libertadores, na classificação histórica do Athletico com o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no Alianz Parque. Felipão também estava suspenso na ocasião.

Aos 48 anos de idade, Turra está no futebol como treinador e auxiliar desde 2008, quando começou no Novo Hamburgo. Com Felipão, está como auxiliar desde a passagem do técnico pentacampeão pelo Guangzhou Evergrande, da China.

O foco do Athletico nessa reta final de temporada é garantir a vaga para a Libertadores na fase de grupos em 2023: o Furacão é o sexto colocado com 54 pontos, dois a mais que o Atlético MG. Na próxima rodada, o Furacão encara o Internacional (sábado, às 21h) no Beira-Rio. Depois o Athletico tem confronto com o xará goianiense na próxima quarta-feira (9), fora de casa, antes de encerrar o Brasileirão no domingo, dia 13, quando recebe o Botafogo na Arena da Baixada.