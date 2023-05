Athletico-PR x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela oitava rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, do aplicativo Furacão Live, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch).

Após perder por 2 a 1 para o Atlético-MG na Libertadores, o Athletico-PR volta a sua atenção para o Brasileirão. No momento, a equipe aparece na sétima posição, com 12 pontos, um a menos que o Galo, que fecha o G-4.

Visando o confronto contra o Botafogo na próxima quarta-feira (31), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Paulo Turra pode optar por poupar alguns jogadores. No primeiro encontro, o Furacão venceu por 3 a 2, e agora precisa de apenas um empate para avançar às quartas.

Do outro lado, o Grêmio, que vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Internacional na última rodada, acende o sinal de alerta diante do adversário: o Athletico ainda não perdeu na Arena da Baixada em 2023. Até o momento, foram 13 vitórias e dois empates.

"Claro que tem o fator emocional de um clássico, mas agora o desafio e obrigação de tentar continuar com essa vontade que existiu no Gre-Nal. Óbvio que dá confiança quando consegue fazer um bom jogo e ganhar do seu rival. Você encontra o caminho. Agora o próximo passo é manter", afirmou Bruno Uvini.

O técnico Renato Portaluppi pode optar por escalar um time misto, levando em consideração o desgaste físico de alguns jogadores e o gramado sintético do estádio. Isso ocorre devido ao próximo duelo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira (31), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, as equipes empataram por 1 a 1.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra ampla superioridade. Foram 33 vitórias, contra 18 do Athletico-PR, além de 19 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Furacão venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fernando; Erick, Hugo Moura; Agustín Canobbio, Christian, Pablo; Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Grêmio: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves (Gustavo Martins), Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti e Mina; Galdino, Cristaldo e Cuiabano; Vina. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Athletico-PR

Rômulo, Marcelo Cirino e Kaique Rocha e Léo Cittadini seguem fora, enquanto Pedrinho e Bryan Garcia, citados na Operação Penalidade Máxima, foram afastados.

Grêmio

Kannemann, expulso no Gre-Nal, cumprirá suspensão automática. Além disso, Felipe Carballo, Bitello e Luis Suárez serão poupados.

Quando é?