Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17

Equipes decidem vaga na semifinal do Brasileirão sub-17 nesta terça-feira (18); veja como acompanhar ao vivo na TV

Valendo vaga na semifinal do Brasileirão sub-17, Athletico-PR e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (18), às 15h30 (de Brasília), no CAT do Cajú, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com a melhor campanha no Brasileirão sub-17, o Athletico-PR ficou em primeiro lugar do Grupo A com 22 pontos (nove vitórias, um empate e uma derrota), enquanto o Fluminense terminou em quarto lugar no Grupo B com 15 pontos (quatro vitórias, um empate e quatro derrotas).

No primeiro jogo, o Furacão venceu por 4 a 2 e agora poderá perder por até um gol de diferença, enquanto o Tricolo rterá que vencer por três gols de vantagem.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLUMINENSE: Antonio; Julio Fideliz, Loiola, Gustavo Cintra, Fabinho, Esquerdinha, Luis Fernando, Dohmann, Kauã Elias, Agner, João Lourenço.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Luiz Fabiano; Dayvisson, Filipe Bordon, Eduardo Silvino, Leonardo Derik; Wellington Silva, Murilo; Lima, Sorriso, Felipe Chiqueti, Gustavo Walisson.

Desfalques

Fluminense

Marcão lesionado, é desfalque do Tricolor.

Athletico-PR

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: CAT do Cajú – Curitiba, PR

• Arbitragem: GUSTAVO NOGAS (árbitro), ANDREY LUIZ e BRUNO FERNANDO (assistentes), MARIA LUIZA (quarto árbitro)