Athletico-PR x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Coritiba neste domingo (14), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do TNT (exceto Paraná), na TV fechada, do aplicativo Furacão Live, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch).

Após conquistar duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Athletico-PR chega embalado com nove pontos. Sua última vitória foi contra o Internacional, com placar de 2 a 0. Para o próximo confronto, o técnico Paulo Turra está considerando poupar alguns jogadores, com o objetivo de se preparar para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 17.

Já o Coritiba, que vem de empate com o Vasco por 1 a 1, chega pressionado em busca da primeira vitória no Brasileiro. A equipe encontra-se atualmente na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos. Até agora, acumulou dois empates e três derrotas.

Em 99 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma 38 vitórias, contra 33 do Athletico-PR, além de 28 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Paranaense 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Alex Santana (Hugo Moura) e Christian; Terrans, Rômulo e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Paulo Turra.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Henrique (Chancellor), Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes, Boschilia e Jamerson; Robson e Kaio César. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Desfalques

Athletico-PR

Rômulo, Marcelo Cirino e Kaique Rocha e Léo Cittadini estão no departamento médico. Pedrinho e Bryan Garcia, citados na Operação Penalidade Máxima, foram afastados do time principal.

Coritiba

Alef Manga e Jesús Trindade foram citados na Operação Penalidade Máxima.

Quando é?