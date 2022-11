Athletico-PR x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Espírito Santo, Santa Catarina e a cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch. Na Goal, o torcedor acompanha em tempo real.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATHLETICO-PR: .

Escalação do provável BOTAFOGO: .

Desfalques

Athletico-PR

EM FORMTATO DE TEXTO

Botafogo

EM FORMATO DE TEXTO

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: ANDERSON DARONCO (árbitro), RAFAEL DA SILVA e TIAGO AUGUSTO KAPPES (assistentes), LUCAS PAULO TOREZIN (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)