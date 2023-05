Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), pela quarta rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na internet

O Atlético-MG recebe o Athletico-PR na noite desta terça-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Embalado com sete vitórias consecutivas na temporada, o Atlético-MG busca entrar na zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo G, com três pontos. Nas duas primeiras rodadas, o Galo foi derrotado pelo Libertad por 1 a 0 e pelo Athletico por 2 a 1. No entanto, na rodada seguinte, venceu o Alianza Lima por 2 a 0.

Já o Athletico-PR, que vem de derrota para o RB Bragantino por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, volta a sua atenção para a disputa da Libertadores buscando manter a invencibilidade no torneio.

Atualmente, ocupa a liderança do grupo com sete pontos (um empate e duas vitórias) e pode garantir a classificação antecipada às oitavas. Para isso, precisa vencer o Galo e torcer para um tropeço do Libertad contra o Alianza Lima, que entram em campo nesta terça (23), a partir das 23h (de Brasília).

"Pode ter certeza que na terça-feira vamos entrar em campo mais uma vez para vencer. É um jogo decisivo [contra o Galo], como todos são. No grupo, nós estamos em vantagem, mas temos que ir lá e conquistar um bom resultado. Eu como treinador, a partir de hoje, vou preparar o próximo jogo, avaliar o Atlético-MG para ver o que temos", apontou Turra.

Em 65 partidas realizadas entre as equipes, o Atlético-MG conquistou 29 vitórias, enquanto o Athletico-PR obteve 24 vitórias, e houve 12 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2023, o Galo venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Nathan Silva, Jemerson, Dodô (Rubens); Battaglia, Edenílson, Patrick; Pavón, Paulinho e Hulk. Treinador: Eduardo Coudet.

Athletico-PR:Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Fernando; Hugo Moura (Alex Santana), Erick, Christian; Agustín Canobbio, Pablo e Vitor Roque. Treinador: Paulo Turra.

Desfalques

Atlético-MG

Alan Kardec, Pedrinho, Otávio, Allan, Guilherme Arana e Igor Rabello são desfalques.

Athletico-PR

Léo Cittadini segue fora, assim como Fernandinho, que sofreu lesão muscular contra o RB Bragantino.

