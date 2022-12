Athletico pede muito e trava saída de Luan Patrick para o Bologna

Italianos tentam a compra do zagueiro de 20 anos no atual mercado da bola. Negociação ainda não avançou

O Bologna enviou um diretor ao Brasil com o intuito de negociar a aquisição de Luan Patrick, do Athletico-PR, mas a negociação não avançou, como soube a GOAL.

Os paranaenses querem negociar o zagueiro em definitivo. Entretanto, não receberam uma proposta convincente para a saída do defensor de 20 anos.

A proposta vinda do futebol italiano está abaixo do que o Athletico pretende receber para liberá-lo da Arena da Baixada. É possível que as tratativas sejam retomadas, desde que os paranenses reduzam a pedida para a negociação.

Hoje, o clube de Curitiba deseja receber um valor considerado elevado para o Bologna. As tratativas estão paradas por ora.

O América-MG também tentou a manutenção do zagueiro por empréstimo ao fim da temporada. A investida dos mineiros, contudo, foi descartada pelo clube de Mario Celso Petraglia.

Luan Patrick tem contrato na Arena da Baixada até dezembro de 2024 e está fora dos planos do departamento de futebol para o próximo ano. O jogador se reapresentou com o restante do elenco e treina normalmente no CT do Caju.