Athletico-PR veta novo empréstimo, e Luan Patrick atrai interessados

Defensor de 20 anos estava emprestado ao América-MG até dezembro de 2022. Ele não seguirá no clube para o ano seguinte

O zagueiro Luan Patrick, que pertence ao Athletico-PR, deve ser negociado em definitivo no mercado da bola. Há clubes da Série A e da Europa interessados em contar com o defensor de 20 anos, como soube a GOAL.

Ainda não chegou nem uma oferta sequer ao Athletico ao fim do Brasileirão 2022. A única proposta feita foi do América-MG, clube que o jogador defendeu por empréstimo nesta temporada.

Os mineiros tentaram a prorrogação do vínculo de empréstimo, mas ouviram uma resposta negativa. O Furacão até pretende negociá-lo, mas deseja um acordo em definitivo e com compensação financeiras — os números não são revelados.

Sem recursos financeiros, o América-MG não teve condições de apresentar uma proposta nos moldes exigidos pelo Athletico-PR. Desta forma, o estafe do jogador busca propostas em outros mercados.

Os representantes de Luan Patrick encontraram interessados na Série A do Campeonato Brasileiro e no exterior. Entretanto, ainda não enviaram uma proposta formal ao Furacão. Isso deve acontecer em meio à disputa da Copa do Mundo 2022, que se encerra em 18 de dezembro.

Luan Patrick disputou 21 partidas na temporada, somando 1.800 minutos dentro de campo. O zagueiro se destacou na reta final de 2022. Ele não fez gols ou deu assistências durante o ano.