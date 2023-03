Athletico, Grêmio e São Paulo tentam empréstimo de Cacá, mas japoneses vetam saída

Tokushima Vortis ainda recebeu consulta do Cruzeiro no mercado da bola, mas não está disposto a liberá-lo por empréstimo, exceto por boa venda

Athletico-PR, Grêmio e São Paulo fizeram propostas pelo empréstimo do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, como soube a GOAL. Os três tentaram a cessão do atleta até dezembro de 2023 com uma opção de compra, mas não há interesse dos asiáticos em negociá-lo nesses moldes.

O Cruzeiro, clube que o revelou, também fez uma consulta sobre a possível volta do atleta ao futebol brasileiro, mas encontrou dificuldades para chegar a um acordo. Os japoneses querem, no mínimo, recuperar o investimento feito na contratação do atleta. Eles pagaram US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões à época) para contratá-lo em fevereiro de 2021.

Embora o clube do defensor tenha sido rebaixado na temporada passada, Cacá é tratado como ídolo no Japão. Ele, inclusive, tem bandeiras e faixas com seu nome e rosto nos jogos da equipe.

O zagueiro tem contrato com o Tokushima Vortis até 31 de janeiro de 2025. O defensor já disse que está disposto a aceitar um possível retorno ao Brasil, mas deixa a decisão a critério do clube japonês.