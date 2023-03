Athletico-PR x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Bahia na tarde desta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília), no CAT do Cajú, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

No Grupo B, com quatro pontos, o Athletico-PR entra em campo em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão sub-20, enquanto o Bahia chega embalado com três triunfos seguidos e 100% de aproveitamento. Na última rodada venceu o São Paulo de virada por 2 a 1.

A campanha do Athletico no Brasileirão sub-20

Grêmio 2 x 1 Athletico-PR - primeira rodada

Athletico-PR 3 x 3 Santos - segunda rodada

Fortaleza 0 x 1 Athletico-PR - terceira rodada

A campanha do Bahia no Brasileirão sub-20

Palmeiras 0 x 1 Bahia - primeira rodada

Bahia 1 x 0 Goiás - segunda rodada

Bahia 2 x 1 São Paulo - terceira rodada

Prováveis escalações

Athletico-PR sub-20: Mycael; Ataíde, João Vitor, Arthur Zanella, Vinícius Kauê, Leonardo Derik, Juninho, Lucca, Lima, Kevin Colli e Chiqueti.

Bahia sub-20: Victor; Daniel, Marcello, Nathan e Rafael; Jota, Sidney e Paulo Souto; Kennedy, Tiago e Gustavo Kawã.

Desfalques

Athletico

Não há desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?